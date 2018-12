Ossipenko firmade kohtuasi: süü pole piisavalt suur

Tõenäoliselt lõpetatakse ettevõtja ja poliitiku Nikolai Ossipenko äriimpeeriumi kuuluva kolme ettevõtte maksukuriteo kohtumenetlus firmade kustutamise ja süüdistatavate süü väiksuse tõttu, kirjutab Põhjarannik.

Ettevõtja Nikolai Ossipenko kolm ettevõtet pääsevad suure tõenäosusega maksukuriteo kohtumenetlusest. Foto: Eesti Ekspress

Menetluse lõpetamise tingivad asjaolud, et firmasid N&V, Uikala Prügila ja Ekovir pole enam endisel kujul ning ka neli süüdistuse saanud füüsilist isikut Leonid Hokkonen, Vladimir Tužilkin, Stanislav Matišinets ja Janek Stankevitš pääsevad ilmselt oportuniteedi ehk kriminaalmenetluse lõpetamisega süü väiksuse tõttu.

"Meil ei ole õigusvõimelisi isikuid," kommenteeris prokurör Rita Hlebnikova menetluse peatset lõpetamist juriidiliste isikute puhul. Prokuröri sõnul on N&V juba kogu kahju riigile hüvitanud, teised kustutatud firmade õigusjärglased hüvitavad praegu maksegraafiku alusel. "Me ei saa öelda, et nad ei ole süüdi. Maksuamet poleks võimaldanud neil end äriregistrist kustutada või muul viisil reorganiseerida, kui neil oleksid jäänud üles võlad riigi ees. Maksegraafikud on koostatud, täna hommikul kontrollisin, kõik toimib," sõnas Hlebnikova.

Enne reedel Viru maakohtus toimunud kriminaalasja eelistungi algust pidasid prokurör Rita Hlebnikova ning kaitsjad Küllike Namm ja Erkki Leetsar omavahel kõnelusi, mille käigus lepiti Põhjaranniku teatel ilmselt kokku, et kohtu all oleva nelja füüsilise isiku suhtes (Hokkonen, Tužilkin, Matišinets ja Stankevitš – toim) lõpetatakse menetlus, kuna nende süü pole suur ja nende suhtes puudub avalik menetlushuvi.

