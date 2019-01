SEB Eesti teenis kasumit üle 63 miljoni

SEB Eesti lõpetas 2018. aasta 63,7 miljoni euro suuruse kasumiga. 2017. aasta kasum oli 85,3 miljonit eurot, teatas pank.

SEB peakontor Foto: Raul Mee

Kasumit on mõjutanud suurenenud dividendimakselt tasutud tulumaks. SEB Eesti maksis 2018. aastal tulumaksu 34,1 miljonit eurot, 2017. aastal 7,5 miljonit eurot.

SEB Panga juhatuse esimehe Allan Pariku sõnul oli 2018. aasta Eesti majandusele edukas, kuid ilusate numbrite taga on mitmeid murepilvi. „Kuigi majanduskasv oli eelmisel aastal kiire, ulatudes SEB hinnangul 3,6 protsendini, siis umbes poole sellest andsid ehitus ja ehitusega seotud tegevusalad. Eesti ekspordi kasv on sisuliselt peatunud ja tööstust veavad üksikud tegevusalad nagu puit ja põlevkiviõli. Positiivse poole pealt on näha kõrgema lisandväärtusega teenussektorite nagu IT suuremat panust majandusse. Viimase 10 aasta majanduskasvust on üle 40 protsendi tulnud just IT-sektorist,“ märkis Parik.

SEB teatel kasvas eraklientide laenuportfell kasvas aastal 9 protsenti, hoiused 9,9 protsenti.

SEB 2018. aasta tegevustulud ulatusid 155,9 miljoni euroni, mis on 7,0 protsenti enam võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Tegevuskulud olid 57,2 miljoni eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 protsenti. Laenukahjumite eraldisi suurendas pank 2018. aastal 0,9 miljoni euro ulatuses (2017. aasta samal perioodil vähendas pank 5,0 miljoni euro ulatuses eraldisi).