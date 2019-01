Investorid näevad LHV kasvu kõrval ohu märke

LHV Groupi täna avaldatud kvartalitulemused valmistavad investoritele pigem rõõmu, kuid toovad esile ka mitu murekohta.

ESK Grupi omanik Elmo Somelar, kellel on 34 000 LHV aktsiat, nimetas ettevõtte majandustulemusi väga heaks: maksueelne kasum püsib ja puhaskasumil põhinev omakaptali tootlus on 18,4 protsenti. Samuti rõõmustas teda LHV laenuportfell, mis kasvas neljandas kvartalis 107 miljoni euro võrra ehk 13 protsenti. „Aasta lõikes on kasv lausa 26 protsenti, mis avaldab muljet,“ leidis Somelar.