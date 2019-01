Jahenev kinnisvaraturg vähendas notarite tööd

Üleriigiliselt tõestasid notarid 2018. aastal üle 2000 tehingu vähem kui varasemal aastal. Notarite Koja teatel põhjustas töö vähenemist kinnisvaraturu rahunemine.

Notarite Koja teatel vähenes kinnisvaratehingute arv koguni üheteistkümnes piirkonnas.

"Kinnisvaraturg on rahunemas ja seda kinnitab ka mõõdukas langus kinnisvaratehingutes," tõdes Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson pressiteates. "Samas ei saaks öelda, et tööd on vähe – isegi kui mitmes piirkonnas on toimingute hulk vähenenud, siis üldpildis kasvas toimingute koguarv pea 7000 võrra." Saar-Johanson lisas, et suurema osa toimingute arvu kasvust andsid pigem tehnilisema sisuga toimingud. Näiteks registriseisu tõendeid ja registriväljatrükke kinnitati 42% ning apostille väljastati ligi 30% rohkem.

Notarite Koja teatel vähenes kinnisvaratehingute arv koguni üheteistkümnes piirkonnas. Üleriigiliselt tõestasid notarid 2211 kinnisvaratehingut vähem – 2018. aastal oli notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute koguarv 72 008, 2017. aastal 74 219. Enim vähenes kinnisvaratehingute arv Jõgevamaal – ligi veerandi võrra.

Toimingute üldarv kasvas

Möödunud aastal tegid 91 Eesti notarit kokku 322 972 ametitoimingut, kogukäibega 29 miljonit eurot. Keskmiselt tegi iga notar aastas 3550 ametitoimingut. Võrreldes 2017. aastaga vähenes notari ametitoimingute arv kümnes tööpiirkonnas ning kinnisvaratehinguid tõestati 3% vähem.

Võrreldes 2017. aastaga kasvas ametitoimingute arv vaid viies piirkonnas – Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal, Järvamaal ja Hiiumaal. Enim kasvas toimingute arv Harjumaal – ligikaudu 6%.

Pea veerand notarite ametitoimingutest olid kinnisvaratehingute tõestamised, millest kaks kolmandikku moodustasid kinnisvara müügilepingud. Pärimismenetlusi algatati 10 284 ning testamente tõestati 7082 korral. Abieluvaralepinguid tõestati 1285, ühisvara jagamise kokkuleppeid 719 ja kooselulepinguid 20. Samuti kinnitasid notarid 619 abielu ja 399 lahutust.

Notariaalse teenuse keskmiseks hinnaks kujunes keskmiselt ligikaudu 89 eurot toimingu kohta. See summa hõlmab kõiki seonduvaid otseseid ja kaudseid kulusid, näiteks toimingute ettevalmistamisega seotud kulud, samuti büroo- ja tööjõukulud ning infosüsteemide arenduse, halduse ja turbega seotud kulud. Kokku töötab 64 Eesti notaribüroos koos notaritega ligi 500 inimest.