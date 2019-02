Aasta aega surumist tõi ettevõtjale seadusemuudatuse

Hiljuti vastu võetud seadusemuudatus võib juba sel aastal tuua turule esimese kindlustusühistu, kus kindlustusvõtjatel tekib võimalus kuuluda ka omanikeringi ja saada seeläbi osa ka omanikutulust.

Tarmo Lääne tahab panna püsti Eesti esimese kindlustusühistu. Uus seadus annab selleks lõpuks võimaluse. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

„Mul pole ühtegi teist nii suurt prioriteeti praegu kui see projekt,“ ütles Tarmo Lääne, kes tahab Eestis rajada kahjukindlustusühistu. Lääne on kindlustuse valdkonnas kogenud tegija, viimase 20 aasta jooksul on ta töötanud Ergo, Ifi, PZU ja BTA kindlustusfirmades.