Lätlased harrastavad agaralt välkmakseid

Välkmaksed võeti lõunanaabrite seas nii soojalt vastu, et sõna välkmakse (zibmaksājums) valiti koguni eelmise aasta parimaks sõnaks. Foto: EPA Jaga pilti:

Lätlased tegid eelmisel aastal 2,4 miljonit välkmakset 494 miljoni euro väärtuses, teatas Läti keskpank.

Keskpanga kõneisik Jānis Silakalns lausus Läti ringhäälingule LSM, et välkmaksete arv on järsult tõusnud alates oktoobrist, mil Swedbank alustas selle võimekuse pakkumisega. Praegusel hetkel on Läti turul võimalik teha välkmakseid 90% pankade klientidel. Võimekus on Lätis saadaval Swedbankis, Citadele pangas ning SEBs.

"Balti riigid ning eriti Läti on euroalas juhtivate riikide seas välkmaksete tutvustamisel. Lähiajal võimaldavad pangad teha välkmakseid ka kasutades vaid oma mobiilinumbrit," lisas Silakalns.

Välkmaksete turule tulek on olnud nii oluline, et lätlased valisid selle sõna ka koguni eelmise aasta parimaks sõnaks (zibmaksājums).