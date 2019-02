Valitud otsustajatel peab olema julgust ja tahet vastutust võtta

Paavo Nõgene tõdes, et jooksis omal ajal kantsleri ametis tihti piltlikult öeldes peaga vastu seina Foto: Andres Haabu

Mida arvavad Eesti riigi reformimise vajadusest endine tippametnik, praegune Tallink Grupi juhataja Paavo Nõgene ja õiguskantsler Ülle Madise? Muutuvas keskkonnas tuleb Madise ja Nõgene sõnul eelkõige mõelda efektiivsusele ning seda muu hulgas juhtimises. Viimase puhul on arenguruumi näiteks avalikul sektoril.

Näiteks kui Eesti murraks välja igavast ja pailapselikust seisust ning hakkab teiste vigu ja rumalusi enda kasuks pöörama, siis on võimalik, et meil majandus kasvab ka rahvastiku kahanemise tingimustes, leiavad nii Madise kui ka Nõgene. Seejuures on tähtis arvestada võimalike Eesti majandust mõjutada võivate negatiivsete stsenaariumidega. “Neid on kaks: esiteks, et Eesti ei suuda nutikalt käituda ning elatustase halveneb rahvastiku muutuste tõttu,” rääkis Madise Äripäeva raadio saates “Isemajandav Eesti”. “Teiseks tuleb arvestada, et siia tuleb väga palju inimesi juurde – kliimamuutuste ja sõdade eest pagejaid saab lähima sajandi jooksul olema väga palju,” nentis ta.