Kurb Ratas: igalt poolt jäi puudu

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tunnistas, et on valimistulemustes pettunud, kuna eesmärk oli võita. “Kuid tulemused on tulemused ja peab nendega arvestama. Pärast võitlust rusikatega ei vehelda,” ütles ta. “Valijad on oma hinnangud andnud.”

Keskerakonna juht Jüri Ratas hindas oodatust kehvemaks tulemusi Ida-Virumaal ja Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Ratas lisas, et täna öösel vaevalt koalitsiooni kokku pannakse. Praegune koalitsioon, mille jätkamist Ratas lootis, matemaatiliselt kokku ei tule. “Ma ei oska öelda, kellele Reformierakond ettepaneku valitsust moodustada teeb. EKREt ma hetkel ei välistaks,” ütles ta.

Küsimuse peale, mis jäi Keskerakonnal kampaanias puudu, vastas Ratas, et igalt poolt jäi midagi puudu. “Peame siin omad analüüsid tegema. Peame mõtlema, mis jäi puudu, et oma valijat valima saada,” rääkis ta. Ida-Virumaa ja Tallinna tulemused polnud Ratase sõnul nii head, kui erakond lootis. Suureks väljakutseks saab Keskerakonnale Ratase sõnul järgmistel aastatel see, kuidas oma valijaid e-hääletamist usaldama panna.

Kadri Simson tõdes, et on kurb. “Minu jaoks on tulemused üllatavad. Ükski uuring sellist Reformierakonna võitu ei näidanud,” ütles ta. “Me väärisime paremat tulemust, kuid ei suutnud piisavalt oma valijaid populiseerida.”

“Võrreldes teiste erakondadega, kes riigikokku said, oli meil üks suur puudujääk – rahalised vahendid,” ütles Simson. Ta ütles, et Keskerakond pidi oma raha kulutama vanade võlgade katmiseks, samal ajal kui teised erakonnad said raha kulutada kampaaniatele. “Tuleb välja, et tööd tehes ja tänaval kampaaniat tehes ja tuhandeid tunde vabatahtlikku tööd tehes ei tee tasa seda, mida on võimalik teha rahaga,” ütles ta.

Hiljem märkis Ratas erakonnale peetud kõnes, et kaotada tuleb osata. Ta lubas erakonnale, et ta teeb tööd selle nimel, et nad saaksid siiski koalitsiooni.