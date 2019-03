Mart Helme: mulle on helistanud nii Seeder kui ka Ratas

EKRE esimees Mart Helme ütles täna Äripäeva raadio valimissaates, et kuigi võib olla jäänud mulje, et EKREt võimuliitu ei oodata, on tegelikkus hoopis teistmoodi.

EKRE juht Mart Helme oli eile võidujoovastuses. Reformierakonnaga neil tõenäoliselt asju ajada ei ole, tõdes ta täna Äripäeva raadios. Foto: Tanel Meos

„See on natuke hüsteeriline toon, et nendega (EKREga – toim) ei mängi. Tegelikult olen ma mitu telefonikõnet saanud, et kohtuda ja arutada,“ ütles Helme, ent tõdes siiski, et Reformierakonnaga neil tõenäoliselt millestki rääkida ei ole.