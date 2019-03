Rahapesula skandaal räsib üha uusi Euroopa panku

Saksa pank Raiffeisen kaotas börsil aktsia hinnast üle 10 protsendi Foto: Raiffeisen International

Kahtlused Venemaalt teadmata viisil saadud raha liikumise üle mööda Euroopa pangasüsteemi hammustavad üha järgmiste pankade aktsiahindadest mehiseid tükke.

Pärast uuriva ajakirjanduse konsortsiumi OCCRP, Soome, Leedu, Hollandi ja Saksa ajakirjanduse paljastusi nn Troika rahapesulast on börsidel allamäge ralli tabanud lisaks Nordeale nüüd ka panku sügavamal Euroopas, vahendas Reuters.

Bloomberg kirjutas, et Raiffeisen Bank Internationali aktsiahind kukkus teisipäeval 12 protsenti. Põhjuseks said Hermitage fondist kaotsi läinud raha taga otsiva Bill Browderi väited, et pank eiras ilmseid ohu märke ning oleks võinud rahapesule piiri panna.

Raiffeiseni järel tulid kaks suurt Hollandi panka ING ja RBS rohkem kui 3protsendilise hinnakaotusega. Sealjuures ING pank maksis alles eelmisel aastal 775 miljonit eurot trahvi pärast seda, kui oli selgunud, et panga kaudu olid erinevad ettevõtted, sealhulgas üks Kariibi mere pesutootja ja Venemaa telekomiettevõte, tegelenud sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuva rahapesu ja altkäemaksu maksmisega.

Esmaspäeval avaldatud lekke järgi liikus aastatel 2006–2013 liikus Vene investeerimispanga Troika abiga Venemaalt välja vähemalt 3,6 miljardi dollari jagu varasid. Erinevate varifirmade vahel liigutati ligikaudu 6 miljardi dollari ulatuses summasid, et varjata raha tegelikku päritolu.