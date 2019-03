Reformierakond üritab valitsust teha Isamaa ja sotsidega

Reformierakonna juht Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles reedel pärast erakonna juhatuse koosolekut, et nad edastavad kutse Isamaale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale valitsuse moodustamiseks.

Kallase sõnul ei ole Keskerakonna juht Jüri Ratas kahe erakonna vahelisi kõnelusi adekvaatselt peegeldanud. Kallas lisas, et tema juhitavale erakonnale on alusetult ette heidetud jäikust. Kuna Keskerakond on otsustanud loobuda Reformierakonna kutsest valitsuse moodustamiseks, siis otsustas Reformierakond pöörduda sotside ja Isamaa poole.