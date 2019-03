Brexit toob murepilvi kasumi maksustamisel

Brittidel on jäänud vähem kui kolm nädalat, et saada selgust, mis saab Brexitist. Foto: TOLGA AKMEN, AFP

Kui Suurbritannia peaks Euroopa Liidust leppeta lahkuma, käsitletakse Ühendkuningriiki maksuküsimustes kui kolmandat riiki, mis suurendab kaupade deklareerimisel bürokraatiat ning võib teatud juhtudel kaasa tuua topeltmaksustamise.

„Praegu on ootusärev seis. Loodame, et mingi kokkulepe Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel saavutatakse, sest see annaks ettevõtjatele üleminekuaja,“ rääkis maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi Brexiti mõjudest Äripäeva raadio saates „Maksu- ja tolliamet annab nõu“.