Eesti Energia sihib kuni nelja uut õlitehast

Eesti Energia on valmis Ida-Virumaal püstitama kuni neli uut õlitehast ning ühe põlevkiviõli järeltöötlemisüksuse.

Eesti Energia Enefit280 õlitehaseid on pikemas plaanis rajada terve patarei Foto: Teadmata

Enefit Energiatootmiste AS taotleb tootmiskompleksi laiendamiseks detailplaneeringut, millega nähakse ette kuni nelja Enefit-tehnoloogial põhineva õlitehase, põlevkiviõli järeltöötlemisüksuse ja kütuste mahutipargi rajamine Auvere külas, selgub Narva-Jõesuu linnavalitsuse teatest detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta.

"Prognoosid näitavad vedelkütuste kasutamise kasvu veel järgmiseks paarikümneks aastaks, seega tõepoolest kaalume tulevikus ka järgmiste õlitehaste rajamist. See on põhjus, miks esitasime detailpaneeringu taotluse juba aastaid tagasi neljale õlitehasele," selgitas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Nelja tehase rajamine ei ole tema sõnul ettevõttele kohustus, vaid võimalus.

Praegu on Eesti Energial üks Enefit280 tehnoloogial põhinev õlitehas. Teise tehase rajamiseks on koostamisel eelprojekt, mis võiks valmis saada ja seejärel valitsusest investeerimisotsuse pälvida aasta lõpuks, rääkis kontserni juht Hando Sutter ettevõtte viimaste majandustulemuste avalikustamise ajal.

Esimene Enefit280 õlitehas maksis 270 miljonit eurot, Luts märkis, et uus õlitehas peaks tulema senisest efektiivsem ja töökindlam, kuid ka soodsam. Lõplikult kujuneb hind pärast ehituseks vajalike hangete tegemist. Üks õlitehas suudab projekteeritud võimsusel töötades toota aastas 250 000 tonni õli.

Järeltöötlemisüksuse kohta on Hando Sutter öelnud, et Eesti põlevkiviõli tootmise sektoris on vaja vesiniktöötlust, see tähendab põlevkiviõli puhastamist väävliühenditest, mis muudaks toodangu karmistuvate kvaliteedinõuete tingimustes konkurentsivõimelisemaks. Sutteri sõnul otsitakse selles osas partnereid kogu Eesti sektorist, see tähendab ka VKGst ja Alexelast.

Luts kinnitas, et selles osas on Eesti Energia teiste õlitootjatega kohtunud ja neile enda mõtteid tutvustanud.