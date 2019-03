Raadiohommikus: kuidas Kaja Kallas kolleege ümber veenmas käib

Kaja Kallas (Reformierakonna esimees) Foto: Andras Kralla

Kaja Kallas tõdes, et hoolimata Reformierakonna valimisvõidust on neil koalitsiooni loomiseks piiratud võimalused. Ainsa võimalusena näeb ta praegu teiste erakondade südametunnistusele surumist ja nende ümber veenmist, et Reformierakond on parem valik kui EKRE.

Uurime neljapäevases hommikuprogrammis Kallaselt, milliseid võtteid ta ümberveenmiseks kasutab ja kui edukaks ta sellist üritust üldse peab. Samuti analüüsime, mida võib praegune koalitsiooni kõneluste kaos tulevikus erinevate erakondade mainele kaasa tuua.

Lisaks poliitikale räägime hommikuprogrammis ka ühest Eesti Vabaõhumuuseumi kiiksuga projektist ehk sellest, kuidas üritatakse Otepää kandist Tallinnasse Nõukogude Liidu aegne korterelamu transportida. Mitusada tuhat eurot maksma minev projekt on nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas täiesti ainulaadne ettevõtmine.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saates kõneleme isejuhtivatest autodest ning sellest, mis võimalusi need pakuvad, aga ka sellest, missugused suuremad ja väiksemad takistused ootavad veel ületamist. Saate esimese osas räägime isejuhtivate autode olemusest ja probleemidest, sealhulgas puudutame nii moraalseid kui ka eetilisi dilemmasid. Kelle päästaks isejuhtiv auto, kui peaks juhtuma õnnetus? Kas kallim on autos olevate inimeste elu või kaasliiklejate oma? Kui isejuhtiv auto satub õnnetusse, siis kas tõesti võtavad õnnetuse eest vastutuse autotootjad? Mängime läbi ka mõne liiklusstsenaariumi ning püüame mõelda, kuidas võiks isejuhtiv auto käituda. Saate teises osas räägime aga juba taristuteemadel ning mõtiskleme, kas ja missugust teedevõrgustikku on tarvis, et isejuhtiv auto saaks muretult vurada. Saates on külas TalTechi tootearenduse ja robootika programmijuht Raivo Sell. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kullafond". Investeerimisfestivali üks korraldajatest, Investeerimisklubi asutaja, visonäär ja investor Tõnis-Denis Merkuljev alustas investeerimist juba ajateenistuse ajal. Ülikoolis rekreatsioonikorraldust õppinud Merkuljev ei aimanud, et ürituse korraldamine saab olema tema viimase nelja aasta üks põhitegevusest, sest ülikoolis õpitu talle üldse ei meeldinud. Praeguseks on ta korraldanud 190 üritust ehk umbes 35 üritust aastas. Saates tuleb juttu sellest, mis on Merkuljevi investeerimisstrateegia ja filosoofia ning kust ta sai esimese kapitali investeerimiseks ning millised investeeringuid ta eelistab. Kullafondi kuuluv Delovõje Ljudi oli esmakordselt eetris möödunud aasta juulikuus. Saatejuht on Alyona Stadnik.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Seekordses tervisesaates räägime ajukärbumisest tingitud tasakaaluhäiretest ja sellest, kas valutav hammas tähendab alati juurepõletikku? Ja kui tegemist on neuroloogiliste probleemidega, siis kas tuleks minna arsti juurde või võiks vaikselt välja kannatada, sest nii lihtsalt on. Saatekülaline on Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaiguste keskuse juht ja neuroloogilise erakliiniku Astra Kliinik neuroloog Katrin Gross-Paju. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Kõneleme taas ühest mõistest, mille taha tihti ühtepidi peidetakse kõiksugu erinevaid asju, teistpidi, mida mõistetakse väga erinevalt. Nimelt räägime targast linnast. Sedapuhku vaatame, mida tehakse Lõuna-Eestis, täpsemalt Tartus. Laiemalt kõneleme sellest, kuidas võiks kasutada ära kõikvõimalikke linnas kogutavaid andmeid. Külas on Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning Telia arendusjuht Urmo Lehtsalu. Saatejuht on Priit Pokk.

