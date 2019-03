Pikad maksetähtajad survestavad autovedajaid

Transpordisektori juhid näevad oma valdkonna tulevikku tumedates toonides. Foto: Andras Kralla

Autotranspordis on võtmeküsimuseks tõusnud, kui efektiivselt suudab ettevõte ennast majandada ja kas tal on piisavalt raha, et kohustusi täita. Eriti olukorras, kus arvete tasumiste aeg sektori ettevõtetele aina pikeneb.

Kauritel OÜ juht Marko Novik ütles, et transpordisektoris on äri tegemiseks vaja eelkõige finantse. "Transpordis on kõik mahu peal. Selleks, et mahtu teenindada, peavad sul olema tohutud käibevahendid, sest veoselepingute maksetähtajad on väga pikad, rohkem kui 60 päeva. Samas pead sa ise ära maksma palgad, liisingud, kütte, laevasõidu tasud – keegi ei anna sulle krediiti. Sina ettevõtjana pead olema tugevalt kapitaliseeritud, et selles valdkonnas äri teha. Selleks, et hoida ühte autot käigus, on sul vaja 2–3 kuu käibevahendeid," on Novik veendunud.