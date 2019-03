Prokuratuuri aastaraamat: majanduskuritegude kriminaalasjades arestiti rohkem kui 5 miljonit

Täna avaldas riigiprokuratuur kolmandat aastat aastaraamatu. "Hea tunne on taas otsa vaadata lugudele, mis prokuratuuri inimesi on kõnetanud. Need on lood, mille kaudu oleme muutnud ühiskonda turvalisemaks, andnud kannatanutele teada, et nad võivad meie peale loota, ning saatnud sõnumi elustiilikurjategijatele, et riik on tark ja tugev ning suudab nende kuriteod viia õigusemõistmiseks kohtu ette," lausub riigiprokurör Lavly Perling oma pöördumises. Foto: Eiko Kink