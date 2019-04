Kristjan Rahu annetab saarlastele 700 000 eurot

European Diversified Infrastructure Fund II investeerib energiakontserni Utilitas. Foto: Liis Treimann

Saaremaalt pärit suurettevõtja Kristjan Rahu annetab Saaremaaga seotud kultuuri- ja sotsiaalprojektide toetuseks 700 000 eurot, kirjutab Saarte Hääl.

Ettevõtja Kristjan Rahu asutas mittetulundusühingu Vöimalus, mis annab kalendriaasta jooksul välja 100 000 euro ulatuses toetusi. Heategevusliku algatuse juriidiline vorm on mittetulundusühing ja selle planeeritavaks eluajaks on kavandatud vähemalt seitse aastat. See on periood, mil Rahu tagab isiklikult fondi rahastuse.

Kristjan Rahu sõnul on tegemist eraalgatusega, millel puudub poliitiline mõõde. "Sellele vaatamata tahan öelda, et oleme Vöimaluse asutamisel vallarahvaga nõu pidanud," tunnistas ta. "Vallavanem Madis Kallas teeb Saaremaal asja hingega ja meie jaoks on see kindlasti üks argument, et vallaga on selle missiooni osas üksteisemõistmine," märkis Rahu.

MTÜ Vöimalus juhatusse kuuluvad lisaks Kristjan Rahule kergejõustiku liidu president Erich Teigamägi ja kommunikatsioonibüroo Corpore partner Meelis Kubits. Kõik kolm juhatuse liiget on Saaremaa juurtega. MTÜ tegevjuht on Coop Panga Lääne-Eesti piirkonnajuht Merit Trei.

Pikemalt saab lugeda Saarte Häältest.

Kristjan Rahu pälvis eelmisel aastal Äripäeva aasta ettevõtja tiitli, sest energiakontsern Utilitas müüs 85 protsenti ettevõttest Austraalia infrastruktuurifondile European Diversified Infrastructure Fund II.

Tehingu tulemusena teenis Utilitase senine omanikfirma 320 miljonit eurot, suurim osanik Kristjan Rahu sellest omakorda ligi 280 miljonit eurot.

Tänavu jaanuaris teatas Rahu suurosalusega UG Investeeringud, et ostab G4Si käest tasulist parkimist korraldava ettevõtte Ühisteenused.