Ülo Kivine lahkub Saaremaa Piimatööstusest

Ülo Kivine on otsustanud Saaremaalt lahkuda. Foto: Raul Mee

Alates 2015. aastast ASi Saaremaa Piimatööstus juhtinud Ülo Kivine lõpetab Saaremaal töölepingu 1. maist.

"Olen siin õhinaga tööd teinud juba pisut üle nelja aasta ja olen nüüd otsustanud selle tööperioodi lõpetada," teatas Kivine, kelle sõnul ei tulnud otsus kergelt.

Kivine kiitis meeskonda, kellega on koos arendanud tehast ja toonud välja rea uusi tooteid. Samuti tõi ta esile 2018. aasta lõpus tehases valminud uue tootmiskompleksi, mille tulemusel investeeriti uutesse liinidesse üle 2,5 miljoni euro.

"Leian, et on sobiv hetk anda positsioon üle just nüüd uuele juhile ja suunduda taas tagasi mandrile," märkis Kivine.