Soome kõrval tundub Eesti majandus kui närviline väikevend

Soome kaotas konkurentsivõimet peaasjalikult pärast 2008. aasta majanduskriisi, mil tööjõuhind kasvas hüppeliselt, kuid töötootlikkuse kasv oli äärmiselt nõrk. Samas on põhjanaabrid jäänud rahulikuks ja proovivad probleeme Soome tööandjate föderatsiooni majanduspoliitika osakonna direktori Penna Urrila (paremal) sõnul pikemat perspektiivi arvestades lahendada. Foto: Liis Treimann

Kuigi Soome ja Eesti eratarbijate kindlustunne on järginud ühte sammu, on soomlastest jõudsamat majanduskasvu nautinud Eesti tarbijate ja ettevõtjate väljavaated finantsolukorra paranemisele olnud pessimistlikumad, nentis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.

Aben märkis Eesti Konjunktuuriinstituudi 2019. aasta I kvartali ülevaate esitlusel, et 2005. aastal oli Soome lahe põhja- ja lõunakaldal majanduskasv samal pulgal. Kuigi Abeni sõnul on Soomet tabanud pärast 2008. aastat kaks majanduslanguse lainet, on põhjanaabrid madalseisud sujuvamalt üle elanud kui Eesti.