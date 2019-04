Raadiohommikus: uue valitsuse pensioniremondi plussid ja miinused

Teisipäevases hommikuprogrammis paljastab oma plaane tulevane rahandusminister Martin Helme. Foto: Tanel Meos

Kes võidavad ja kaotavad Keskerakonna, EKRE ning Isamaa kavandatavast pensionisüsteemi muudatusest? Sellise küsimuse esitame teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimehele Indrek Holstile ning neid muudatusi seadustama asuvale tulevasele rahandusministrile Martin Helmele.

Uurime ka Martin Helme käest, mis on lisaks pensioniteemale tema teised olulised tegevused rahandusministrina.

Hommikuprogrammi kolmas külalisne on Swedbanki krediidiportfelli valdkonnajuht Urmas Simson, kellega räägime Eesti kinnisvarasektori tervisest.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

10.05–10.20 "Müügiminutid". Mida tänane noor müügitöös tööandjalt ootab? Kui kaua kulub ühel inimesel müügis avanemiseks? Mis noori motiveerib ja silma särama paneb? Külas on Saku Õlletehase müügidirektor Jaan Härms.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Keskendume säästmisele. Räägime lahti, kuidas sellega alustada ning kuidas sealt edasi investeerimiseni jõuda. Vaatame üle eestlaste säästmisvõimekuse ning peatume probleemidel, mis kogumist pärsivad.

Samuti uurime, kuidas sobib eestlaste kogumisharjumusega kokku esmaspäeval allkirjastatud koalitsioonileppes sisalduv pensionireform. Nendel teemadel arutleme Luminori Eesti pensioniüksuse juhi Martin Rajasaluga. Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Millal valida maaküte? Räägime Maaküte OÜ müügiinseneri Tanel Gehrkega, kui tõhus on maaküte ning kuidas tagada, et see saaks võimalikult targalt planeeritud ja paigaldatud. Lisaks tuleb jutuks ka õhk-vesi soojuspumpamisel põhinevad küttelahendused. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Algava grillihooaja künnisel kutsusime stuudiosse ühe suure ja ühe väikese lihatööstuse. Ajame juttu Atria turundusjuhi Mirjam Endla ja Frank Kutteri tegevjuhi Marek Mettasega. Räägime turundusest, pakenditest, tootearendusest ja üldse lihatoodete turust. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 „Sisuturundussaade“. Moodne esitlustehnika on eduka ettevõtte koosolekuruumi loomulik osa. Juhtmevaba pildi ja heli edastamise lahendus jätab hea mulje nii ettevõtte klientidele, kui töötajatele. Saates tutvustab ProScreen asutaja ja tegevjuht Raido Reilson äriruumidesse mõeldud professionaalset esitlustehnika lahendust Barco Clickshare. Saatejuht on Andres Panksepp.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt https://raadio.aripaev.ee.