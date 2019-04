Ekspordi sihtriikide seas huvitav muutus

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina täheldas ekspordiriikide juures huvitavat muutust – enamus kaupade ekspordi kasvust selle aasta kahel esimesel kuul tuleb USAst.

USA lipp. Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix

Mertsina märkis, et põhiosa USA-suunalisest ekspordikasvust tuleb mobiilsideseadmetest. „Üle poole mobiilsideseadmete ekspordist lähebki Ameerika Ühendriikidesse – selle riigi osakaal Eesti kaupade ekspordis on sel aastal tõusnud 10 protsendini. Kui aastaid tagasi eksporditi mobiilsideseadmed peamiselt Rootsi, kust need teistesse riikidesse edasi suunati, siis nüüd liiguvad need kaubad üha enam otse sihtriiki. Nii ongi Rootsi osakaal Eesti kaupade ekspordis oluliselt langenud,“ seletab pilti Mertsina.

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2019. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta veebruariga 4%. Ekspordi kasvu mõjutasid puidu ja puittoodete ning kokkupandavate puitehitiste väljavedu.

Mertsina sõnul vedas ekspordi kasvu allapoole põlevkiviõlitoodete väljaveo erakorraline ja tugev langus. „Ilma selle kaubagrupita oleks veebruaris ekspordi kasv 9 protsendi lähedal olnud,“ nentis ta.

Metrsina kirjutas, et vaatamata välisnõudluse nõrgenemisele on Eesti kaupade eksport aasta esimestel kuudel veel võrdlemisi tugev püsinud. „Samas on selle taga vaid üksikud kaubad – puittooted, kokkupandavad puitehitised, mobiilsideseadmed ning üksikud elektrimasinad. Ilma nende toodeteta oleks kaupade eksport veebruaris languses olnud,“ lisas ta.

Tööstusettevõtted ootavad ekspordikasvu pidurdumist

Teisalt tõdes Mertsina, et tööstusettevõtete ekspordi kasvu ootused lähikuudeks on järsult halvenenud, samuti on jätkanud halvenemist ettevõtete hinnang oma eksporditellimuste kohta. „Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv sel aastal aeglustub, mis tähendab nõrgemat välisnõudlust ning see võib omakorda pidurdada ekspordikasvu Eestist,“ leidis ta.