USA-Euroopa kaubandussõda kogub tuult tiibadesse

Airbus 320 (ülal) ja Boeing 737 (all). Kaks lennukitootjat, millele antud toetused on ohtu seadnud USA ja ELi kaubandussuhteid. Foto: Reuters/Scanpix

Vahepeal rahunenud kaubandussuhted USA ja Euroopa Liidu vahel on taas tule all, sest lennukitootjatele antud illegaalne riigiabi andis kahele suurele võimaluse uuesti üksteist tollidega ähvardada.

Euroopa Komisjon on koostanud 20 miljardi euro mahus nimekirja USA impordist, millele kehtestada tollid selle eest, et USA andis maksusoodustust Boeingule, vahendas Reuters. See on vastus Trumpi ähvardusele kehtestada 11 miljardi dollari ulatuses Euroopa kaupadele tollid Airbusi toetamise eest.