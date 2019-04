Rahvusvahelist Maja kiidetakse taevani

IT valdkonnas aasta teo tunnustuse saanud välisspetsialistide Eestisse tulekut kergendav Rahvusvaheline Maja on saavutus, mille peale paljud teised riigid on kadedad, kuid vajadus tööjõu järele on endiselt tohutu, leiab Mainori juht Kadi Pärnits.

Mainori juht Kadi Pärnits Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

„Ei ole vist kellelegi üllatus, et tehnoloogiasektor on rääkinud tööjõu puudusest aastaid, selle leevendamise üks meetodeid on see, et me toome nutikaid inimesi väljastpoolt Eestisse,“ põhjendas Ärpäeva raadio hommikuprogrammis infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu juht ning ka Columbus Eesti juht Ivo Suursoo tunnustuse andmist. „Rahvusvaheline Maja on just sellega seotud. Kui nüüd tuleb ekspert Eestisse, siis kuidas ta saab kõikide Eesti ametiasutustega oma asjad aetud niimoodi, et see ei võtaks ära hulka tema tööajast? See, mille EAS koos Mainoriga on kokku pannud, on lihtsalt fantastiline, see toob kuude pikkuseks veniva asjaajamise mõne tunni ja päeva peale.“