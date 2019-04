Öösel süttis Ossipenko prügila

Öösel põlenud prügila omanik Nikolai Ossipenko. Foto: Ilmar Saabas, Ekspress Meedia

Ööl vastu kolmapäeva puhkes Jõhvi külje all kohalikule ettevõtjale ja poliitikule Nikolai Ossipenkole kuuluvas Uikala prügilas tulekahju, mille levik õnnestus päästjatel hommikuks peatada.

30 000 kuupmeetri prügi ladestusalal põles umbes 1000 kuupmeetrit prügi ning leek ulatus 15 meetri kõrgusele, kirjutas Põhjarannik.

Praegu pole teada põlengu võimalik põhjus, selle peab selgitama menetlus.

Äripäev kirjutas, et Viru ringkonnaprokuratuur esitas eelmise aasta juulis süüdistuse suures maksupettuses Ossipenko pere ettevõtetele Uikala Prügila, Ekovir ja N&V, süüdistuse said ka firmade endised juhid. N&V omanik on Nikolai Ossipenko, Uikala Prügila ja Ekovir kuuluvad tema abikaasale Natalia Ossipenkole.

Seepeale kustutati süüdistuse all olnud N&V äriregistrist ning sama nime all tegutseb edasi juba uus juriidiline keha. Kriminaalmenetluse seadustiku järgi välistab kriminaalmenetluse juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava lõppemine.

Jaanuaris lõpetaski Viru maakohus menetluse ettevõtja Nikolai Ossipenko firmadega seotud kriminaalasjas firmade ümberkujundamise tõttu ning nelja füüsilise isiku puhul avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.