Enn Veskimägi käis Hillar Tederi pärast politseis

Ettevõtja Enn Veskimägi. Foto: Raul Mee

Mööblitootja Standard üks omanikke Enn Veskimägi andis politseis Hillar Tederiga seotud asjades ütlusi. Teder ise jääb kidakeelseks.

Asja teeb veidi koomiliseks, et Veskimäe sõnul ei teadnud uurija täpselt isegi, miks Veskimägi tunnistusi andma kutsuti. „Ma küsisin, et mis minu jutt aitab. Uurija ütles, et ta ise ka ei tea, mis ta peab sellega tegema,“ meenutas Veskimägi.