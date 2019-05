Mart Helme: Kuusikule võiks maksta valuraha

Vastne siseminister tunnistas pärast värske valitsuse esimest pressikonverentsi, et ööpäeva ministriametis olnud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik oleks väärinud lahkumise eest hüvitist, ehkki tal seadusega selleks õigust ei olnud.

Siseminister Mart Helme hinnangul on ametist lahkunud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusikule meedia liiga teinud ning lahkumise eest oleks ta väärinud hüvitist. Foto: Liis Treimann

"Antud juhul, kus tema perekonna elu on ruineeritud, kogu tema perekond on pandud löögi alla ja peab käima silmad maas ja seinaääri mööda, ma isegi ütleks, et see valuraha oleks täiesti kohane,“ kommenteeris Helme perevägivalla süüdistuste tõttu ametist lahkunud Marti Kuusiku olukorda.