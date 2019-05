Tallinna Lennujaama uus juht tuleb pangandusest

Riivo Tuvike Foto: Magnus Heinmets / Tallinna Lennujaam

Tallinna lennujaama juhiks saab Riivo Tuvike, kes alustab tööd 1. juunil, teatas Tallinna Lennujaam. Enda sõnul langetas ta lõpliku otsuse alles sel esmaspäeval.

Tallinna Lennujaama nõukogu esimees Märten Vaikmaa ütles pressiteates, et Tuvikese nägemus lennujaama arengust langes kokku nõukogu ja omaniku visiooniga. "Nõukogu näeb Riivo Tuvikeses tugevat tippjuhti, kellel on rahvusvahelise müügi- ja koostöö kogemus, mida on kindlasti lennujaama juhtimisel vaja, arvestades aina suuremat konkurentsi lennundusturul ja vajadust luua uusi lennusihtkohti ning tõsta Eesti tuntust reisisihtkohana.” Nõukogu hindas kõrgelt ka Tuvikese vaateid meeskonna juhtimisele.