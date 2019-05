Kiik seisis aktsiisilangetuse vastu

Tanel Kiik Foto: Raul Mee

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et jäi alkoholiaktsiisi langetamises eriarvamusele ning on algusest peale olnud selle suhtes skeptiline.

Kiige sõnul on ühelt poolt hea tõdeda, et alkoholi tarbimine on langenud viimase 10 aasta madalaimale tasemele, ent samas on see jätkuvalt liialt kõrge ning toob kaasa olulised tervisekahjud. "Alkoholi liigtarvitamine on tõsine probleem, millega tuleb silmitsi seista," rõhutas ta.