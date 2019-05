Raadiohommikus: Martin Helme ja Viljar Arakas

Teisipäevases raadiohommikus räägime riigi rahanduse tervisest, maksudest ning kinnisvaraturust.

Hommikuprogrammis on üheks külaliseks rahandusminister Martin Helme (EKRE). Foto: Tanel Meos

Stuudiokülalisteks on rahandusminister Martin Helme, EfTEN Capitali juht Viljar Arakas ja Äripäeva kaaneloo autor Jaanus Vogelberg. Vestlust juhivad Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on investor ja ettevõtja Marko Oolo, kes on Investeerimisklubi kaasasutaja, Investeerimisfestivali peakorraldaja, heategevusfondi Igavene Heategu asutaja ning riskiinvesteeringute fondi Superangel investeeringute juht. Uurime Oololt, kuidas ta kõiki mainitud rolle täita jõuab, kuidas ta end motiveerib, millised on tema eesmärgid, mida tema investeerimisportfellist leida võib ning hulgaliselt muud kasulikku.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Saatesarja viimases osas on teemaks tulekollete ohutus ja nende kontroll. Potipoiss OÜ korstnapühkija-meister Pepe Sussen selgitab, millal on vajalik teha lõõride uuring ning mida sisaldab endas küttesüsteemi eksperdihinnang. Samuti anname üldisi nõuandeid tuleohutuse tagamiseks ning räägime ka ventilatsioonilõõridest.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Külas on Kadri Kiigema, kes on andragoogika bakalaureuse ja haridusjuhtimise magistriõppe vilistlane ning TLÜ turundusjuht, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja. Räägime tema valikutest ja laiemalt turundusest, näiteks sellest, kuidas käib uutele sisseastujatele ülikooli turundamine.

Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Innovatsiooniminutid". Üle maailma on probleem prügi. Kuidas seda lahendada? Millised on võimalused Eestil jäätmeid taaskasutada ja kuidas riik saaks paremini jäätmemajandusele kaasa aidata? Sellistele olulistele küsimustele annab vastuseid Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi professor Mait Kriipsalu.

Saatejuht on Jana Vainola.

Kuula raadiot otse SIIT.