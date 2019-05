Ootamatu peavalu EfTENi märkimisel

Suur oli minu üllatus, kui täna hommikul EfTENi aktsiaid internetipanka märkima minnes selgus ootamatu tõsiasi: mul on raha otsa lõppenud.

Lõpp hea, kõik hea! Nüüd jään põnevusega ootama aktsiate laekumist juunis.

Olen ikka harjunud aktsiaid, võlakirju või börsil kaubeldavaid fonde ostma või oma varanatukest ühisrahastusportaalidesse paigutama ilma, et peaksin oma kontojäägi pärast muret tundma. Olen kuulus selle poolest, et vaba raha vedeleb mul kontol alati ikka tubli ports, et oleks kuiva püssirohtu igaks elujuhtumiks. Millest siis ootamatu likviidsuskriis minu portfellis?