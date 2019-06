Rahapuuduses valitsusele terendavad veimevakk ja seemnevili

Kose–Mäo teelõigu ehitus on esimene koht, kuhu varus olnud 210 miljonist eurost loodetakse lisa saada. Foto: Postimees/Scanpix

Rahapuuduses valitsuse päästerõngaks võib osutuda Euroopa Liidu fondide mitmesaja miljoni euro suurune tulemusreserv, mis juba tuleval aastal võib 34 miljoni euro suuruse leevenduse tuua.

"See 210 miljonit eurot on ühtlasi 2019. aastal ametisse astuva valitsuse veimevakk ja seeme uute eesmärkide saavutamiseks," kirjutas rahandusministeeriumi eelarve osakonna endine nõunik Rando Härginen paari aasta eest ministeeriumi ajaveebis. Ta viitas tulemusreservile, mis vabaneb tänavu aasta teises pooles – seda raha saab suunata valdkondadesse, kus on saavutatud 2018. aasta lõpuks Euroopa Komisjoniga kokku lepitud mõõdikute tasemed.