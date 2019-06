Utilitas loodab klientidele meeldida rohelise energiaga

Utilitase päikesepark Tallinna elektrijaama juures. Foto: Liis Treimann

Tallinna soojatootja Utilitas laiendas taastuvenergiaportfelli ning loodab kliente meelitada taastuvatest allikatest toodetud energiaga.

Telia, mis ületulevaks aastaks rajab Utilitase Tallinna elektrijaama kõrvale 10 miljoni eurose andmekeskuse, on Utilitasel esimene selline koostööprojekt, rääkis Utilitase kontserni juht Priit Koit. "Meil on väga hea meel selle üle, et Telia otsustas andmekeskuse rajada meie koostootmisjaamade kõrvale. Näeme üha enam, et ettevõtted otsivad võimalusi kasutada oma tegevuses taastuvatest allikatest tõhusalt toodetud energiat," ütles ta.