Endine minister Marti Kuusik sai prokuratuurilt kahtlustuse

Marti Kuusik tegi ajalugu sellega, et oli ministrina ametis vaid poolteist päeva. Foto: Liis Treimann

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikule Marti Kuusikule esitati eelmisel nädalal kahtlustus kehalises väärkohtlemises, ütles riigiprokuratuur ERRile.

"Prokuratuur kinnitab arvestades kõnealuse asja kõrgendatud avalikku huvi, kahtlustuse esitamise fakti Marti Kuusikule kehalises väärkohtlemises, kuid silmas pidades süütuse presumptsiooni ja menetluse hetkestaadiumi, ei pea prokuratuur võimalikuks teemat rohkem kommenteerida," ütles ERR-ile prokuratuuri pressiosakonna avalike suhete osakonna juhataja Olja Kivistik.

"Küll aga kinnitab prokuratuur, et teeme omalt poolt kõik, et menetlus selles asjas võimalikult kiiresti lõpliku lahendini jõuaks," lisas ta.

Kuusik nõuab hüvitist

Eile kirjutas Delfi, et kõigest poolteist päeva ministriametis olnud Marti Kuusik jäi riigikantselei otsusel kopsakast hüvitisest ilma, ent sellega ta ei nõustu, vaid pöördus kohtusse.

Delfile kinnitati Tallinna halduskohtust, et Kuusik esitas mai lõpus halduskohtule kaebuse riigi vastu ning nõuab sunnitud tagasiastumise pärast hüvitiseks 31 458 eurot.

Mart Helme kommenteeris perevägivalla süüdistuste tõttu ametist lahkunud Marti Kuusiku olukorda 2. mail valitsuse pressikonverentsil. "Antud juhul, kus tema perekonna elu on ruineeritud, kogu tema perekond on pandud löögi alla ja peab käima silmad maas ja seinaääri mööda, ma isegi ütleks, et see valuraha oleks täiesti kohane,“ kommenteeris Helme toona.

Peaminister Jüri Ratas ütles siis, et seadus ütleb üheselt, et ministrile ei maksta hüvitist, kui ta astub ise tagasi. Kuusik aga leiab nüüd, et ta päev ministriametis on hüvitist väärt, kuna teda olevat sunnitud ametist lahkuma.