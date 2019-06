Raadiohommikus: salaturust ja posti teel käivast narkoärist

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis lahkame Eesti ja teiste Balti riikide salaturgu. Arutame, miks tehakse uuringuid vaid alkoholi ja sigarettide salaturu kohta, samas kui salaturg on tegelikult oluliselt laiem. Kuulame, mida arvab asjast maksuameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann. Reitmann räägib ka sellest, maksuamet maadleb viimasel ajal Hollandist saabuvate narkootikume sisaldavate postipakkidega.

Stuudiosse tuleb külla ka e-sigarette ja selle tarvikuid müüva ettevõtte Vapista omanik Rene Suburg, kellega arutame selle üle, mida toob kaasa e-sigarettide maitsestatud vedelike müügikeeld, mis hakkab kehtima sel suvel. Nimelt on Suburgi sõnul suur oht, et paljud inimesed hakkavad pärast müügikeeldu tarvitama mürgist salaturul tiirlevat kaupa.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

10.00–10.20 "Sisuturundussaade". Räägime 9.–18. augustini toimuvast Birgitta festivalist. Saates tutvustatakse muusikateatri etendusi ja esinejaid. Birgitta festivali raames on firmajuhtidel võimalus viia oma meeskond või külalised vippidena nautima võimsaid muusikalisi etteasteid. Saates külas Birgitta festivali direktor Margit Tohver-Aints ning partnerlussuhete ja turundusjuht Mall Freiman. Saatejuht on Jana Vainola.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates tuleb juttu advokaatide ja klientide vahel tekkivatest konfliktidest. Mis on nende konfliktide põhjused ning kui sageli võib Eestis juhtuda, et enda vara advokaadi nimele kirjutades avastab ettevõtja ühel päeval, et on ilma nii oma varast kui ka advokaadist. Saate külaline on Advokaadibüroo Triniti partner Villu Otsmann, keda küsitleb Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Läbilöök". Saates on külas Eesti üks kogenumaid tehnoloogiaettevõtjaid Jüri Kaljundi, kellega räägime sellest, kuidas olla edukas mitmete tegemiste ja ettevõtete juures ning miks ettevõtja võiks ka laiemalt kui enda organisatsioon ühiskonnas kaasa rääkida. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Korras kinnisvara täna-homme". Saate esimene pool keskendub elamumajandusele ja korteriühistutele. Saatejuht Kristi Kool uurib, milline on olnud nüüdseks rohkem kui aasta tagasi jõustunud korteriühistu seaduse mõju, kas ühistud tulevad oma majade korrashoidmisega rahaliselt toime ja millist koostööd ühistu ning juhatusega ootavad haldusfirmad. Küsimustele vastavad Pindi Kinnisvarahalduse juhatuse liige Elari Udam, CityHalduse juhatuse liige Heikki Lind ja Majavara Halduse juhatuse liige ning aasta haldur Kaarel Koger.

Teises pooles on teemaks ärikinnisvara haldus. Omanikke esindavad saates Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam ja Capital Milli juhatuse liige Marko Kull, haldusfirmade esindajana võtab sõna BPT Real Estate ASi tegevjuht Janek Hintsov. Jutuks on haldusfirmade tase Eestis ja teistes Balti riikides, keerulisemad objektid, mis väljakutseks nii omanikule kui ka korrashoidjale, üürnike ootused ja palju muud.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Värbamistehnika peab tänapäeval sobima õige turundus- ja müügitaktikaga. Tugev tööandja bränd ja hea maine nii internetis kui ka internetivälises keskkonnas on väga oluline, et parimaid kandidaate ligi meelitada ning häid töötajaid hoida. Potentsiaalsed töötajad uurivad enne tööavalduse esitamist ettevõtet sama hoolikalt kui tööandjad kandideerijaid. Statistika järgi ei kaalu enamik professionaale töökohana ettevõtet, millel puuduvad korralik kodulehekülg ning LinkedIni ja Facebooki profiil.

Värbamisest sotsiaalmeedias ja tööandja turundusest räägib personaliotsingufirma Ignite tegevjuht Marit Alaväli. Küsimusi esitavad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutman Talentorist ja Äripäeva teabevara veebitoimetaja Piret Frey.

