Riik suurendas toetust Ida-Virumaal töökohtade loomiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab näeb, et senised investeeringud Ida-Virumaale on end õigustanud. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb võimalike koondamiste tõttu energeetikasektoris panustada selles regioonis veelgi enam uute töökohtade loomisse. Seetõttu suurendati Ida-Virumaa programmi eelarvet 1,6 miljoni euro võrra.

Kokku on aastatel 2019–2023 Ida-Virumaa programmi maht 20,2 miljonit eurot, teatas ministeerium.

Alles hiljuti teatas Eesti Energia, et saadab kuni 1300 töötajat sundpuhkusele. Aasta algusest on põlevkivi kaevandamise ja põlevkivist energia tootmisega tegelevate üksuste töötajate arv vähenenud ligi 400 inimese võrra.

Ida-Virumaale on regionaaltoetustena alates 2014. aastast suunatud üle 50 miljoni euro. Toetatud on tööstusalade ja turismiobjektide rajamist ja arendamist, Põlevkivi kompetentsikeskuse käivitamist ning piirkondliku ettevõtluse arendamist.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on senised investeeringud end õigustanud.

"Ida-Virumaa tööstusaladel on arendatud üle saja krundi, millest paljud on müüdud ning mitmel tegevust alustatud. Seni on sealsetel tööstusaladel loodud üle 500 töökoha, mis viitab, et oleme liikumas õiges suunas," lisas minister. "Loogilise jätkuna on Ida-Virumaa programmi raames käivitatud toetusmeede tööstusettevõtetele, mille eesmärk on tegevuse käivitamiseks vajalike investeeringute toetamine. Nii saame aidata tööstusaladel tegevust laiendada."