Rootsi endine peaminister läks Swedbanki

Swedbanki juhtkonnas on pärast rahapesuskandaali puhkemist toimunud korralik verevahetus Foto: Andres Haabu

Swedbanki otsustas nimetada panga nõukogu esimeheks Rootsi endise peaministri Göran Perssoni, mille taga on soov võita tagasi avalikkuse ja turgude usaldus panga vastu, mis on sattunud rahapesu süüdistuste keerisesse.

Reutersi vahendusel kinnitas Persson, et Balti riikidest Swedbank kindlasti ei lahku. "Me ei saa sinna minna ja öelda "vabandage, meil on probleeme ja me nüüd lahkume," ütles Persson Dagens Industrile. Perssoni hinnangul võiks Swedbank uue juhatuse esimehe saada sügise lõpuks.