Leedo Hiina tehas nõuab kiireks kasvuks raha

Vjatšeslav Leedo Hiinasse investeeritud summa võib olla kümmekonna miljoni euro juures. Foto: Raul Mee

Vjatšeslav Leedo ettevõtte Saare Erek sügisel avatud puitmajatehas Hiinas on saavutanud täisvõimsuse ning vajab pidevalt investeeringuid, mistõttu on pidanud firma Eestis ka maksud ajatama.

"Et laieneda, peab olema tasku päris suur. See tähendab, et natuke kannatavad oma ettevõtted, mis on kohapeal," rääkis ettevõtte nõukogu liige Kristjan Leedo ning kinnitas, et täisvõimsus on Hiina tehasel tõepoolest saavutatud.