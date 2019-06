Nordica uus juht Kobin: olen üle keskmise kärsitu juht

Sügisest Nordicat juhtima asuv meedia- ja kinnisvaraärimees Gunnar Kobin tõdes, et piloodiks, pardapersonaliks või lennukimehhaanikuks ta ei sobi, kuid juhtimisteemadega peaks hakkama saama.

Gunnar Kobin asub lennufirmat Nordicat juhtima sügisest. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Nordica teatas täna, et Eesti riikliku lennufirma uueks juhiks saab Gunnar Kobin. Kobin rääkis Äripäevale, et Eestis on vähe väljakutseid, kus kogenud juhid hambaid murda saaksid. „Jätkusuutlik liinilende pakkuv rahvuslik lennukompanii on just selline pähkel, mis mind palgatööle naasmist kaaluma pani,“ ütles ta.