Lõuna-Korea hakkab kõvasti raha kulutama

Samsung on Lõuna-Korea peamine majanduse mootor. Foto: JAN WOITAS, EPA

Lõuna-Korea kavatseb järgmisel aastal kasvatada riigieelarve kulutusi 8 protsendi võrra, et stimuleerida ekspordist sõltuvat majandust, mida ohustavad nii globaalse majanduse aeglustumine kui ka tülid Jaapaniga. Tegemist on suurima eelarvekasvuga alates finantskriisist, kirjutab Financial Times.

Lõuna-Korea rahandusministeerium teatas täna, et eelarve kulutusteks planeeritakse järgmiseks aastaks 424 miljardit dollarit. Kulutused kasvavad 8 protsendi võrra hoolimata sellest, et juba tänavu on tehtud lisaeelarvega suuremaid täiendavaid kulutusi umbes 4 miljardi dollari ulatuses.