Gaasikütuse propageerijad: riskid on suured, kuid tasuvus meeletu

Alexela juhatuse liige Alan Vahti hinnangul on globaalsel kütuseturul toimumas muutus, mille käigus saadetakse bensiin ja diisel ajaloo prügikasti. Foto: Raul Mee

Alexela LNG-veokid on ettevõttele võrreldes tavakütusega kütusekuludelt säästnud 34–38 protsenti, toob Alexela juht Alan Vaht Äripäeva kütuseturu aastakonverentsil argumendi gaasikütuse kasuks.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ja Eesti Gaasi juhatuse liige Kalev Reiljan veensid kuulajaid, et Euroopa Liidu nõuded panevad transpordiettevõtjaid mõistma, et nutikam on saata bensiin ja diislikütus pensionile ja vahetada vananenud masinapark välja gaasisõidukite vastu. „On paratamatu, et Pariisi leppega seotud kliimaeesmärgid saadavad saastavad kütused aastaks 2050 pensionile,“ toonitas Alan Vaht.