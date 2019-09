Ruth Oltjer: odavam tööjõud ei ole enam Eestis teema

Ruth Oltjer kevadel Chemi-Pharmi uue tehase avamisel koos president Kersti Kaljulaidiga. Foto: Liis Treimann

Ainus püsiv konkurentsieelis teiste ees on pidevalt arenev toode ja uuenev tehnoloogia, rääkis ettevõtte Chemi-Pharm looja ja juht Ruth Oltjer intervjuus tööinspektsiooni ajakirjale Tööelu. "Seda on juba väga raske kopeerida, sest selleks ajaks, kui konkurent sinu toodet kopeerima hakkab, oled sina juba järgmise sammu edasi astunud."

Oltjer märkis, et kui tahame Eestis elatustaset tõsta, siis võtmeküsimus peitub selles, kuidas üks Eesti ettevõte saaks üldse konkurentsieelist saavutada. "Odavam tööjõud ei ole enam Eestis teema. Palgakulud kasvavad järjest ning usun, et need ei pidurdu enne, kuni jõuavad Soome tasemele. Uus toode? Tore, aga seda on võimalik kopeerida ning mõnes muus maailma piirkonnas odavamalt toota. Uus tehnoloogia? Ka seda on võimalik kopeerida," lisas ta.