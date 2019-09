Maailmakoristus toob täna välja mitukümmend tuhat eestimaalast

Tallinna 32. keskkooli noored koristamas kooli ümbrust mullu toimunud maailmakoristuspäeval. Foto: Maailmakoristuspäev/Facebook

Täna toimub eestlaste poolt algatatud maailma ajaloo suurim kodanikuaktsioon, kui Fidži saarelt startiv ja Hawaii saarestikus lõppev Maailmakoristuspäev toob ühel ja samal päeval planeeti puhtamaks koristama miljonid inimesed 163 riigist.

Varajastel hommikutundidel Fidžilt alanud koristusaktsiooni staap on sel aastal Kosovos. Eestis on selle nädala jooksul usinasti oma kodukanti koristanud lapsed mitmesajast koolist ja lasteaiast. Eesti koristuse juht Mart Normet on noorte saadetud piltidest väga liigutatud.