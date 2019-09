Raadiohommikus: võõrtööjõud lööb vere keema

Foto: Raul Mee

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutame koos Mainori ettevõtluskõrgkooli juhi Kristjan Oadiga, kuidas me ikkagi peaks võõrtööjõu kasutamisesse suhtuma, et lambad jääksid terveks ja hundid söönuks?

Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv tutvustab värskeid konkurentsiraporteid. Kas on tõesti nii, et Eesti metsavarumisettevõtteid on tabanud äkkrikastumine ning kuidas on bussiettevõtteid mõjutanud tasuta transport? Eksperdina üldistab KPMG vandeaudiitor Priit Heinaste.

Hommikuprogrammi veavad Igor Rõtov ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund"

Saade keskendub üksikaktsiate valimisele. Külla tuleb oma kogemust jagama finantsvaba investor Jaak Roosaare, kes räägib oma põhimõtetest väärtpaberite valikul ning avab, kes on tema eeskujud investeerimismaailmas ja mida ta on neilt õppinud.

Saatejuht on Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Töö ja palk"

Saates on sel korral külas Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra ja äriarendusjuht Kirke Altrov. Teeme juttu tööjõuturu ja tööturu olulisematest trendidest nii Eestis kui ka mujal maailmas ning arutame, miks ja kuidas oleme praegusesse kriisi jõudnud. Samuti räägime robotiseerimisest ja digitaliseerimisest ning sellest, kas tulevikus ikka võtavad robotid inimestelt töö ära.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised"

Saatekülaline on Initiative'i tegevjuht Indrek Soom. Räägime Eesti meediaturust ja sellest, kuidas saab võimalikult täpselt planeerida kampaaniat. Kas printmeedia hääbub ja milliseid reklaamikanaleid kasutada näiteks brändireklaamideks.

Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline Teadus"

Saates on sedapuhku kõik teemad seotud inimkeha ja tervishoiuga mitme nurga alt.

Esmalt on külas Tervishoiumuuseumis avatud värske aastanäituse "Mina, Superorganism" kuraator Ülle Kask ja muuseumi haridusteenuste juht Madleen Soosaar. See näitus räägib sellest, kuidas erinevad mikroorganismid ehk mikroobid inimesega sümbioosis elavad ja meid mõjutavad. Valdkond on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja teadmisi selles on palju juurde tulnud.

Teise teemana teeme saates juttu hammaste tervisest: külas on hambaarst doktor Kati Vald, kes on laste hammaste tervisele pühendatud ettevõtmise nimega Suukool koordinaator. Eelmisel aastal tehtud laste hammaste uuring näitab, et hoolimata sellest, et elame aastal 2019 ja kõigile peaks ammu selge olema, kuidas hambaid tervena hoida, on Eesti laste hammaste seis üsna kurb.

Kolmandaks räägime doktor Sulev Margusega Ida-Tallinna keskhaiglast ühest uuest võttest, millega veresooni uuritakse. Üldiselt kasutatakse veresoonte uuringute (angiograafia) tegemisel joodi sisaldavaid kontrastained. Vahel põhjustavad need viskoossuse tõttu ägedat neerupuudulikkust ja ohtlikke allergilisi reaktsioone. Uus meetod on CO 2 -angiograafia, mis on hea alternatiivne uurimismeetod, kui patsiendil on teada allergia ja neerupuudulikkuse risk. Eelmisel nädalal toimus Ida-Tallinna keskhaiglas lausa veresoonkonna töötuba, kus neid teemasid arutati.

Lisaks tuleb mõne sõnaga juttu ka oktoobrikuu Imelise Teaduse sisust. Ajakiri ilmub selle töönädala lõpus.

Saatejuht on Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või veebis striimina/järele siit.