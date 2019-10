Miljoneid kaasav IT-firma jätab 10 000 euro pakkuja ootele

Levikom Eesti juhi Peep Põldsammi hinnangul on nii Levikom Eesti kui ka Noraneti tegevuse laiendamiseks vajalike investeeringute leidmine kulgenud heas tempos ja püsib ka tulevikus graafikus. Foto: Liis Treimann

Võlakirjadega turult kokku 5 miljonit eurot otsiva IT- ja sideettevõtte Levikom juht Peep Põldsamm on raha kogunemise kiirusega rahul. "Praeguseks huvi tundnud investorid on olnud keskmise suurusega ettevõtjad või inimesed, kes on mõne suurema vara maha müünud," ütles Põldsamm.

Keskmine investeeringu suurus on tema sõnul olnud 30 000 eurot, kuid Põldsamm ennustas, et lõpuks kasvab keskmine võlakirjade ostu summa 50 000 euroni, kuigi emissiooni tingimustes on kirjas, et ühe võlakirja väärtus on 1000 eurot ja minimaalselt saab omandada kolm võlakirja. "Otse öeldes me väga alla 10 000 euroseid ostupakkumisi ei ole rahuldanud,“ lausus Põldsamm.