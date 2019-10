Kingo lahkuv nõunik: olen pettunud

Suhtekorraldusfirma Alfa-Omega Communications omanik Viive Aasma on juba mitu aastat sõdinud EASi suure hanke pärast, mille Aasma enda sõnul ebaausalt kaotas. Foto: Andras Kralla

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõunik Viive Aasma lahkub selle nädala reedel töölt, teatas riigikogu teate vahendusel.

Aasma ütles Äripäevale, et lahkub omal soovil – käesolev nädal on viimane. "Olen olukorras pettunud. Kahju, et praegu on saanud tähelepanu peamiselt vaid üks minu kohtuvaidlus, kuid mitte see, et olen juba pikemat aega püüdnud juhtida tähelepanu tõenäolisele korruptsioonijuhtumile, mida keegi teemasse süvenenu ei eita (sh minister Kingo), kuid mida keegi minu teada ei uuri," selgitas ta.

Nõuniku sõnul sai ta Kert Kingoga tuttavaks eelmisel aastal, kui ta oli veel EKRE korruptsioonitoimkonna juht. "Rääkisin talle oma korruptsioonikahtlustest EASi riigihangetes. Tegemist oli vähemalt nelja hankega ühe raamlepingu sees, millest suurim oli 900 000 eurot. Kõik need hanked võitis kommunikatsiooniagentuur KPMS, kes oli samal ajal ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna PR-partner. EAS oli aga SDE ministri vastutusalas. Teemat käsitlesid tookord ka "Pealtnägija" ja Eesti Ekspress. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon leidis tänavu kevadel, et esitatud materjalid viitavad võimalikule kuriteole, ja edastas kuriteoteate kaitsepolitseile."

Aasma lootis enda sõnul kõige selle taustal, et uus minister lööb oma haldusalas olevates asutustes riigihangete teemal korra majja, tellib vajaduse korral vastavad auditid ja vaatab üle järelevalve struktuuri – aga seni ei ole ei kippu ega kõppu. "Kingo enda sõnul ei küsinud ta EASi juhi kohalt lahkunud Alo Ivaskilt nende kahtlaste hangete teemal mitte ühtegi küsimust. Ometi varem, kui ta ei olnud veel minister, julgustas ta mind igati võimaliku korruptsioonijuhtumi lahendamise nimel võitlema. Mina ei ole ühegi erakonna liige ja mulle ei meeldi korruptiivsete asjade kinnimätsimine ega soovi neid ka kaudselt kaasa teha."

Hinnang nõuniku väljaütlemistele

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kuulas täna väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo selgitusi tema poliitilise PR-nõuniku Viive Aasma väljaütlemiste kohta.

„Minister Kingo kinnitas, et ta sai oma nõuniku sõnavõttudest teada alles erikomisjoni kirjast. Nõuniku sõnavõtt oli aga toimunud kolm nädalat varem ja selline ajaline viivitus on kahetsusväärne,“ märkis erikomisjoni esimees Katri Raik teates.

„Kingo märkis istungil, et poliitiline PR-nõunik lahkub töölt 18. oktoobril. See on sisuliselt hinnang tema nõuniku väljaütlemistele EASi ja selle juhi suhtes ajal, mil ise sama organisatsiooniga kohut käib,“ ütles esimees.

Raik sõnas, et kõik poliitikud ja eriti ministrid peaksid selle juhtumi valguses korruptsioonikahtlustele senisest rohkem tähelepanu pöörama. „Loomulikult on ministri nõunikul õigus oma äriasjades selgust saada, kuid neid ei tohi omavahel segamini ajada, nagu antud olukorras juhtunud on,“ lisas esimees.