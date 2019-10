„Hea, kui arendada ei saa – ei tule ka konkurente“

Väimelasse plaanitud suurkanala võib kuulutada nurjunud ettevõtmiseks, nentis arendaja OÜ Lõuna-Eesti Talumuna juht Tõnu Vetik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Vana farmikompleks Väimelas, kuhu kanalat ilmselt ei tule. Foto: Ain Alvela

Vetik kinnitas ka põhimõtteliselt Äripäeva juhtkirja tõdemust, et ehkki detailid on iga juhtumi puhul erinevad, saavad suuremate taristuobjektide arendajad omal nahal tunda Tartu puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu läbikukkumise mõju. „Usun küll, et see on nii,“ tõdes Vetik. Ettevõtja sõnutsi on Eestisse raske midagi uut ehitada ja küüniliselt öeldes võiks see ju ettevõtjale meeldidagi, sest nii ei tule turule ka konkurente.