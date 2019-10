Riigieelarve menetlejad flirdivad gaasiaktsiisi muutmisega

Erakonna Isamaa liige Aivar Kokk ütles, et gaasiaktsiis võib veel järgmise aasta riigieelarve aruteludega muutuda. Foto: Raul Mee

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ei välista, et eelarvemenetlus riigikogus võib tuua kaasa gaasiaktsiisi alanemise, kirjutab ERR.

Kokk (Isamaa) rääkis ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et komisjonis oli eelarvearutelude käigus kütuseaktsiis korduvalt teemaks ning praeguseks on kokku lepitud, et veebruari lõpuks valmib analüüs, mis puudutab nii diisli- ja bensiiniaktsiisi kui ka gaasiaktsiisi.