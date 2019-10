Valetamisega vahele jäänud minister Kingo astus tagasi

EKRE liikmest väliskaubanduse- ja infotehnoloogia Kert Kingo esitas täna õhtul peaminister Jüri Ratasele lahkumisavalduse, mille Ratas ka rahuldas.

Minister Kert Kingo astub tagasi Foto: LIIS TREIMANN

Tagasiastumise põhjuseks on see, et Kingo valetas esmaspäeval riigikogu ees, väites, et tema ei ole skandaalset Jakko Väli endale nõunikuks võtnud ega ole temaga tööasjus kohtunud.