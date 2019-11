Raadiohommikus pensionireform, ühinevad autoperekonnad ja šotlaste poliitika

Pensionisüsteemi muutus ähvardab tulevasi pensionäre Foto: Andres Haabu

Raadiohommikusse tuleb külla üks praeguse pensionisüsteemi loojaid, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik, kellega vaatame otsa rahandusministeeriumist ülikiirele kooskülastusringile suunatud teise pensionisamba reformi eelnõule.

„Kardetavasti ei saa tallatud mitte ainult fondivalitsejate suured varbad, vaid ka tavaliste alalhoidlike pensionikogujate väikesed varbad,“ on Leppik Äripäevas kirjutanud. Uurime, millised küsimused on tänaseks reformikavas vastuse saanud, millised on endiselt õhus.