Ärge pensionisamba küsitlusi pimesi uskuge

Teise pensionisamba saatust ennustavate uuringute ja küsitluste puhul on lisaks esinduslikule valimile olulised ka õige sõnastusega küsimused ja küsimuse ajastus, ütles Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson Luminori pensioniteemalisel seminaril. Ettekande kokkuvõte ilmus ka Äripäeva erilehes Minu pensioniraha.

Heidi Reinson Foto: Marek Metslaid

Ta lisas, et kui küsime inimestelt otse, mida nad kavatsevad aasta pärast teha, on nende tulemuste tõlgendamiseks vaja väga head konteksti tunnetust ja inimloomuse mõistmist. Muu hulgas tuleb arvestada sellega, et inimesed on tuleviku suhtes tihti pisut liiga optimistlikud, samuti on neil raske endale ette kujutada n-ö tuleviku mina katsumusi.